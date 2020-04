Paghi oggi il pasto di domani con i “Risto bond” di XFood. Di cosa si tratta? Di acquistare un voucher volto a sostenere il ristorante sociale, momentaneamente chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus, ottenendo dei buoni per futuri pranzi o cene.

Questo l’obiettivo dell’idea partita da New York, diffusosi brevemente negli Stati Uniti e giunto anche in Italia, a cui XFood ha scelto di aderire, in un periodo buio della nostra storia.

Acquistando i “Risto bond”, si sceglie di sostenere il locale, garantendo al ristorante una liquidità maggiore per affrontare la crisi attuale, con un aiuto economico concreto all’attività di inclusione sociale e di inserimento lavorativo di persone diversamente abili, esprimendo vicinanza e affetto a XFood, e auspicandone la riapertura nel più breve tempo possibile, quando l’emergenza sarà ormai un brutto ricordo.

Il vantaggio? Acquistando un voucher, si ottiene una cena o un pranzo completo ad un prezzo vantaggioso, 25 Euro, che comprende antipasti, primo, dessert e bevande incluse.

I Risto bond possono essere acquistati tramite Paypal, ciccando sul link www.ristorantexfood.com/sostieni , con carta di credito o carte prepagate.

Ristorante XFood

Via Mare s.n., San Vito dei Normanni

Info: 366.8913041