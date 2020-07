Il sindaco Francesco Zaccaria comunica che da oggi, mercoledì 15 luglio presso l’Urban Center in via del Faro di Torre Canne, si potrà effettuare la domanda per il ritiro dei pass per la nuova ZTL.

«La procedura è molto semplice – ha spiegato il primo cittadino – e potrà essere svolta, recandosi di persona presso la sede di Torre Canne dell’Urban Center, ma anche comodamente da casa, via web, cliccando il link che comparirà sul sito del Comune di Fasano e seguendo le semplici istruzioni.

L’iter burocratico per la richiesta del pass sarà gratuito per chi lo svolgerà online, mentre avrà il costo di soli 5 euro per chi farà la richiesta di persona presso l’Urban Center, dove riceverà la stampa del proprio pass.»

Il pass per la ZTL potrà essere richiesto da residenti, da proprietari di immobili, da domiciliati, da attività produttive e da attività ricettive, ubicate nella zona compresa tra via Lago di Lesina (esclusa) e via Imperia lungo via del Faro (per ora esclusa da ZTL ma disciplinata con ordinanza di chiusura del traffico veicolare per fascia oraria).

Per presentare la domanda è necessario un documento di riconoscimento in corso di validità e il libretto di circolazione della vettura a cui abbinare il pass. Eventuali altre documentazioni potranno essere richieste in loco o via web, in base alle tipologie di pass richieste.

L’ufficio di Torre Canne resterà aperto dal 15 al 31 luglio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e di pomeriggio il mercoledì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00.

Ufficio Stampa Città di Fasano