La signora Maria qualche anno fa ha perso suo figlio, Francesco.

Francesco sin dalla nascita era affetto dalla Sindrome di West a causa della quale non poteva né muoversi né parlare.

Ciò però non gli ha mai impedito di avere una vita piena di emozioni ed anche felicità. Era un ragazzo pieno di vita, amava stare in compagnia, viaggiare e soprattutto andare a cavallo.

Sì, perché Francesco per tanto tempo aveva seguito un percorso di terapia assistita con i cavalli (l’ippoterapia) al Centro Ippico Acqua2O di Mesagne dove, grazie all’affetto e alla cura dei fratelli Marcello e Valerio Ostuni, “aveva potuto sentirsi per una volta come gli altri e all’altezza degli altri”, come racconta la signora Maria nel video.

Ed anche quando a causa della sua fragilità non poté più salire a cavallo, amava comunque trascorrere del tempo al maneggio, poiché si sentiva in un ambiente sicuro e circondato da persone che gli volevano bene.

Ora Francesco non è più tra noi ma la sua mamma, la signora Maria, vuole continuare la sua memoria istituendo 10 borse di studio da 10 lezioni ciascuna per permettere a ragazzi o ragazze con disabilità di provare ed iniziare percorsi di terapia assistita con i cavalli presso lo stesso centro ippico, affinché anche altri possano provare le stesse emozioni e la stessa felicità che Francesco provava in quei momenti.

Guardate il video per scoprire la storia di Francesco e partecipa al bando inviando una lettera motivazionale all’indirizzo e-mail asdacqua2o@gmail.com indicandoci i vostri recapiti e raccontandoci la tua storia o la storia di tuo figlio o tua figlia.

L’assegnazione avverrà mediante la valutazione della suddetta lettera motivazionale.

Il bando non ha limiti territoriali né di età. Le sessioni di terapia assistita con i cavalli si svolgeranno presso il Centro Ippico Stazione X – ASD Acqua2O, sito in Strada statale 2bis km 4.5, 72100 Brindisi BR (SS 605 Mesagne – San Vito dei Normanni), associazione sportiva con esperienza ventennale nel campo.

Ulteriori informazioni chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 377 441 8364.

In sintesi…

 ISTITUITE 10 BORSE DI STUDIO PER PRATICARE IPPOTERAPIA PRESSO IL CENTRO IPPICO ACQUA2O

️ Prima di tutto: vedi il video e ascolta la storia di Francesco! ➡️ https://youtu.be/EW85wkHjWQU

️ La signora Maria ha istituito 10 borse di studio da 10 lezioni ciascuna in memoria di suo figlio Francesco, per permettere ad altr* ragazz* con disabilità di iniziare un percorso di terapia assistita con i cavalli

欄 Non vi sono limiti di età o territorio

Per partecipare al bando: inviateci una lettera motivazionale contenente la vostra storia all’e-mail asdacqua2o@gmail.com

Info complete su http://www.stazionex.it/borsedistudio o contatta il 377.4418364

 Le sessioni di ippoterapia si svolgeranno al Centro Ippico Acqua2O – Stazione X, Strada statale 2bis km 4.5, Brindisi BR (SS 605 Mesagne – San Vito dei Normanni)

Link del video: https://youtu.be/EW85wkHjWQU

Ulteriori informazioni: www.stazionex.it/borsedistudio

