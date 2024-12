Si è svolta a Roma presso il Salone delle Armi del Foro Italico, la XI Assemblea Nazionale elettiva dell’ASI, Ente di Promozione Sociale Sportiva.

Quest’anno, presente da Brindisi, una folta delegazione di Delegati in rappresentanza delle Società sportive ASI della Provincia di Brindisi a testimoniare la crescita avuta nell’ultimo quadriennio in maniera esponenziale la presenza sul territorio nelle diverse discipline sportive di cui l’Ente si fregia di rappresentare negli ultimi anni.

L’Assemblea ha riconosciuto e valorizzato la presenza del Comitato Provinciale di Brindisi all’interno degli organismi statutari e rappresentativi del più importante E.P.S. d’Italia.

La relazione programmatica è stata svolta da Presidente Nazionale Claudio BARBARO, Presidente di ASI riconfermato e Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Ai lavori assembleari hanno portato la testimonianza e la vicinanza all’Ente, esponenti del mondo dello sport vedi il Presidente del CONI Giovanni MALAGO’, che si è complimentato con i numeri e le capacità rappresentative di ASI, diversi esponenti di Governo quali il Ministro per lo Sport Andrea ABODI che si è soffermato sull’importanza dello sport di base, il Ministro dell’Agricoltura Francesco LOLLOBRIGIDA, la Sottosegretaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa BELLUCCI, tutti a sottolineare il grande lavoro che svolge ASI in questi anni dal suo riconoscimento non solo sportivo ma civile e sociale.

Sono stati certificati dagli organismi di controllo i numeri di ASI con oltre 1.500.000 di tesserati, più di 12.000 Società sportive dilettantistiche e Associazioni di Promozione Sociale.

Il Comitato Provinciale di Brindisi è stato presente con 10 delegati i quali a loro volta erano portatori di 5 deleghe per ognuno per un totale di 50 Associazioni sportive e circa 2000 tesserati.

Il maggiore esponente dell’ASI per la provincia di Brindisi è Laurino RUBINO il quale è stato riconfermato componente del Consiglio Nazionale ASI e membro del Comitato Nazionale Settore Calcio ASI.

Nelle settimane precedenti si sono svolte le Assemblee elettive pugliesi: nel Comitato Direttivo Regionale Puglia è stato eletto Giuseppe GRASSO per il Comitato di Brindisi, mentre l’Assemblea provinciale ha eletto Anna Maria PARLANTE Presidente Provinciale per il prossimo quadriennio.