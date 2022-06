Parte ufficialmente la campagna abbonamenti Happy Casa Brindisi per la stagione sportiva LBA 2022/23.

Dopo aver gioito e sofferto assieme in questi anni di dura convivenza a distanza, è l’ora di tornare a respirare l’aria del Pala Pentassuglia al 100%, sugli spalti e in campo, con la voce e con il cuore del vero tifoso biancoazzurro. È il momento di tornare a riempire la nostra seconda casa al 100%!

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022/23

Anche quest’anno le tabelle prezzi presentano due tipologie di acquisto: “Prezzo Premium Member” e “Prezzo Intero”. Tariffe member pressoché invariate rispetto alla passata stagione, ogni forma di abbonamento presenterà sempre un risparmio rispetto all’acquisto delle singole partite durante l’arco della stagione (che saranno suddivise in tre categorie prezzo).

Sono incluse tutte le 15 partite di regular season LBA; i titolari di abbonamento LBA avranno diritto di prelazione ad eventuali altri eventi durante il corso della stagione.

MODALITÀ:

Tutti i titolari di un abbonamento della stagione 21/22 potranno accedere alla fase di prelazione per confermare il proprio posto oppure, esclusivamente presso il New Basket Store, cambiarlo con un posto che risulti libero in mappa.

Tutti i titolari di abbonamento stagione 2020/21 nei settori di Parterre F-G-H, che hanno subito il riposizionamento lo scorso anno a causa delle normative anti Covid, potranno ritornare al proprio posto d’origine nella prima fase di prelazione, nei tempi e nei modi descritti di seguito.

PRELAZIONE FASE 1 | 16 e 17 giugno

VOLA A CANESTRO E ABBONATI 20/21 PARTERRE F-G-H:

Prelazione esercitabile nei giorni 16 e 17 giugno esclusivamente presso il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 aperto dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 16:45 alle 20:15.

PRELAZIONE FASE 2 | 18,20,21 giugno

PREMIUM MEMBER ABBONATI:

Prelazione esercitabile nei giorni 18 e 20 giugno presso il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 aperto dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 16:45 alle 20:15.

N.B. – Gli abbonati 21/22 a prezzo intero che intendano esercitare la prelazione in questa fase potranno farlo sottoscrivendo contestualmente la tessera member.

PRELAZIONE FASE 3 | dal 23 giugno al 2 luglio

ABBONATI STAGIONE 21/22:

Gli abbonati alla stagione 2021/22 potranno esercitare la prelazione sul proprio posto dal giorno 22 giugno (09.30) fino al giorno 2 luglio (20.15) sia online sul portale Vivaticket che presso il New Basket Store.

Gli associati Vola a Canestro e i Premium Member che rinnoveranno il proprio posto in questa fase continueranno ad avere l’agevolazione di costo dell’abbonamento loro dedicata anche online.

Per acquistare online:

Collegarsi al sito www.vivaticket.it;

Cercare l’evento ‘Abbonamento Happy Casa Brindisi 2022/2023′;

Cliccare sulla sezione ‘prelazione’;

Inserire il codice ‘Rinn.Abbonamento’ (a 18 cifre) presente sul retro della tessera 21/22;

Confermare l’acquisto online.

*In caso di errore nell’abbinamento prezzo member durante la prelazione online il tifoso è pregato di rivolgersi al New Basket Store.

**Per operazione di cambio posto con uno libero in mappa recarsi esclusivamente c/o New Basket Store

FASE 4 | a partire dal 4 luglio

VENDITA LIBERA:

Terminata la prima fase, si sbloccheranno sulla mappa tutti i posti non confermati dagli abbonati. A partire dalle ore 16:45 del 4 luglio, scatterà la fase di vendita libera presso:

• New Basket Store di Corso Garibaldi, 29

• Punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale

• online sul sito www.vivaticket.it

FINANZIA LA TUA PASSIONE CON BPP

La grande novità della stagione: il tifoso 100% biancoazzurro potrà tornare ad avere la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento attraverso una comoda rateizzazione dell’importo grazie alla partnership con il nostro Gold Sponsor e Official Bank ‘Banca Popolare Pugliese’.

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nella finestra 16.45-18.15, stazionerà presso in New Basket Store un funzionario BPP addetto alla gestione della pratica di finanziamento che sarà perfezionabile in loco. La procedura sarà attivabile esclusivamente presso il New Basket Store nella fascia d’orario prefissata. Si prega coloro i quali intendano sottoscrivere l’abbonamento con questa modalità di presentarsi muniti di:

• Documento di identità in corso di validità

• Tessera sanitaria o Codice Fiscale

• Documento di attestazione coordinate IBAN per l’addebito delle rate

• Certificato di attribuzione Partita Iva o autocertificazione (per liberi professionisti)

• Documenti reddituali

CLUB

Se hai acquistato un abbonamento tramite i Club di tifo organizzato rivolgiti al tuo responsabile per ricevere indicazioni in merito. Ricorda che se hai acquistato tramite il Club non puoi confermare l’abbonamento in prelazione senza passare dal Club stesso.

ABBONATI AL TELEFONO

Se vuoi confermare il tuo abbonamento o acquistarne uno nuovo potrai farlo anche telefonicamente tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 chiamando al 392-9554379.

ASSISTENZA

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: store@newbasketbrindisi.it.

TABELLA PREZZI

La sottoscrizione di ogni abbonamento avrà un costo aggiuntivo fisso di prevendita pari a €2.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi