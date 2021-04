Il Sindacato Cobas dichiara lo sciopero Giovedì 15 Aprile per l’intera giornata di tutti i servizi sociali con manifestazione sotto il Comune di Brindisi in Piazza Matteotti alle ore 8,30 perché non accettiamo il taglio economico del 20 % alle cooperative che lo hanno ribaltato in taglio di ore lavorative ai loro dipendenti ;lo sciopero riguarda anche l’assistenza domiciliare (ADI) per i quali siamo in attesa di una riunione risolutiva in Prefettura ,per il passaggio del servizio all’ASL che doveva avvenire come impegno preso entro la fine di Febbraio.

Forse il Sindaco si dichiara contento della pezza trovata per quest’anno per ADI e SAD con il soldino dato da Emiliano al Comune di Brindisi ricevuto come ristoro per le spese sostenute per la discarica di Autigno; il problema si riproporrà il prossimo anno perché il piano di predissesto prevede la chiusura della assistenza domiciliare.

Il Sindacato Cobas nel corso di questi mesi ha fatto diverse richieste di incontro al Sindaco Rossi ; richieste che non hanno mai ricevuto una risposta ed è per questo che giovedì 15 Aprile lo aspetteremo con pazienza sotto il Comune per potergli parlare.