MANIFESTO DI PROTESTA DEI RISTORATORI DI BRINDISI E DELLA PUGLIA:

Abbiamo VISTO:

– strade stracolme di gente;

– piazze colorate da tifosi;

– spiagge affollate;

– supermercati pieni;

– chiese gremite per cerimonie religiose;

– pranzi e feste in abitazioni private per 30-40 persone.

E tutto ciò senza alcun tipo di controllo e/o protocollo!!!!!

MO BASTA!!!

I ristoratori di Brindisi e dell’intera Regione pugliesi sono stanchi di essere gli UNICI A PAGARE

dunque CHIEDIAMO

alle Amministrazioni Comunali e alla Amministrazione Regionale

– risarcimenti immediati per danni economici e morali per questa INUTILE SERRATA;

– RIFINANZIAMENTO degli AIUTI REGIONALI che garantiscano liquidità alle nostre aziende;

– AZZERAMENTO di tutte le TASSE e IMPOSTE locali e regionali che riguardano le nostre attività per gli anni 2020 e 2021;

– farsi PORTAVOCE presso il Governo per un’IMMEDIATA RIAPERTURA delle nostre aziende SENZA ALCUN LIMITE DI ORARIO attenendoci, ancora una volta RESPONSABILMENTE, alle prescrizioni presenti nelle linee guida del Protocollo antidiffusione del virus dell’estate scorsa

– piano immediato di RILANCIO TURISTICO della nostra città e della Regione

L’Associazione Pani e Pesci e il Coordinamento Regionale Ho.re.ca promuovono per GIOVEDÌ 6 MAGGIO alle ore 9:30 a BARI, presso le sede della Regione Puglia, e VENERDÌ 7 MAGGIO alle ore 10:00, a BRINDISI presso Piazza Matteotti davanti a Palazzo di Città due Manifestazioni di piazza per dire:

MO BASTA!!!

SIAMO TUTTI INVITATI A PARTECIPARE

INSIEME AI NOSTRI COLLABORATORI

Per l’Associazione Pani & Pesci – Brindisi