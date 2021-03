Nella tarda serata di ieri 10 marzo, una donna straniera informava la Sala Operativa di essere stata rapinata ad opera di due ragazzi italiani. Agli operatori della Sezione Volanti intervenuti sul posto, la donna riferiva che mentre era nella sua abitazione, era stata contattata telefonicamente da uno dei giovani, con il quale si accordava per una prestazione sessuale, dietro pagamento, per lui e per un amico. La donna acconsentiva, quindi si incontravano in un casolare disabitato, nei pressi del Canale Patri dove entrambi i ragazzi, dopo aver consegnato la somma pattuita, consumavano il rapporto sessuale.

Concluso l’atto, uno dei ragazzi risaliva in auto e attendeva l’amico con il motore acceso, l’altro, invece, si avvicinava alla donna e le strappava dalle mani il portafoglio, con violenza tale da farle perdere l’equilibrio, dandosi alla fuga.

La donna, rialzatasi prontamente, lo inseguiva e lo raggiungeva nel momento in cui il ragazzo saliva sull’auto.

La stessa riusciva addirittura ad aprire lo sportello posteriore destro che poi lasciava per evitare di essere trascinata, in quanto il conducente accelerava bruscamente, facendo perdere le tracce.

La malcapitata forniva agli agenti il numero di cellulare con la quale era stata contattata, dal quale si risaliva all’intestatario, successivamente identificato per M.D di anni 20, residente a Mesagne.

Subito dopo gli agenti si si recavano presso l’abitazione dove procedevano a perquisizione personale e domiciliare.

Gli operanti, rinvenivano nella tasca dei suoi jeans l’intera somma asportata, pertanto il giovane veniva tratto in arresto per rapina e, come disposto dal P.M. di turno, sottoposto agli arresti domiciliari.

Lo stesso è stato indagato per favoreggiamento personale, in quanto rifiutava di fornire le generalità del complice.

Sono in corso indagini per l’identificazione anche di quest’ultimo.