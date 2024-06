Nell’ambito del Nodo Galattica di Brindisi l’Associazione Puglia Valore Formazione è lieta di annunciare l’evento “ORIENTATION DAY”, che si terrà il 22 giugno 2024 alle ore 18:30 presso la sede dell’associazione in Via A. Sabin, 2, ZI 72100 Brindisi (BR).

L’ORIENTATION DAY è un’occasione unica pensata per aiutare i giovani tra i 18 e i 35 anni a scoprire le proprie potenzialità e nuove opportunità formative e professionali. All’evento interverranno la Dott.ssa Eliana Palma esperta in orientamento scolastico e professionale e la Dott.ssa Chiara Cavaleri esperta nell’ambito delle risorse umane e selezione del personale.

L’evento si articolerà in cinque segmenti principali:

1. Introduzione al Modello Career Management Skills

I partecipanti verranno introdotti al modello e potranno ampliare la conoscenza di sé stessi e delle proprie capacità attraverso questionari sugli interessi e autovalutazione guidata delle competenze. Identificheranno e valuteranno opportunità formative e professionali utilizzando fonti di informazione formali e informali. Le attività includeranno un esercizio rompighiaccio sulle credenze relative alle professioni, la scoperta degli interessi tramite il questionario di Holland e un’analisi delle proprie competenze.

2. Scoprire Sé Stessi ed Esplorare Nuovi Orizzonti

I partecipanti esamineranno esperienze formative e lavorative significative, individuando punti di forza e aree di sviluppo per migliorare la propria carriera. Momenti di autoriflessione e autovalutazione saranno supportati da schede didattiche.

3. Monitorare e Riflettere sulle Esperienze

Le attività comprenderanno un’esercitazione biografica sui principali eventi che hanno influenzato il percorso di carriera e un’analisi critica di esperienze formative o lavorative di successo e insuccesso, focalizzandosi su conoscenze, abilità e caratteristiche personali.

4. Laboratorio di Scrittura del CV

I partecipanti impareranno a creare un CV efficace utilizzando parole chiave, includendo informazioni essenziali e mettendo in risalto le proprie competenze. Verranno forniti feedback

5. Simulazione Colloquio di Lavoro

I partecipanti si eserciteranno a prepararsi per un colloquio di lavoro, rispondere in modo efficace a domande difficili e presentarsi chiaramente attraverso role-playing di diversi scenari. Le attività prevedono la preparazione di un discorso di 30-60 secondi per riassumere chi sono, cosa faccio e cosa cerco, affrontare domande comportamentali comuni utilizzando la tecnica STAR.

L’ORIENTATION DAY rappresenta un’opportunità imperdibile per i giovani, offrendo strumenti pratici e competenze chiave per gestire al meglio la propria carriera.

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento, contattare l’Associazione Puglia Valore Formazione al numero 351 5297028 o via email all’indirizzo pugliavaloreformazione@gmail.com ed iscriversi al form https://forms.gle/ASGv6h8BrV9RYMkb9

Non perdete questa importante occasione di crescita personale e professionale!

Associazione Puglia Valore Formazione

Via A. Sabin, 2, 72100 Brindisi (BR)

351 5297028 – 0831 608682

pugliavaloreformazione@gmail.com