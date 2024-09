Anche quest’anno ľ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS- Consiglio Regionale della Puglia, ha aderito all’iniziativa di prevenzione della cecità promossa e finanziata da IAPB ITALIA ONLUS (Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità), con la collaborazione della locale sezione territoriale UICI di Brindisi.

La finalità dell’iniziativa è quella di sensibilizzare la cittadinanza sugli accorgimenti necessari a salvaguardare il bene prezioso della vista anche nel periodo estivo, promuovendo la cultura della prevenzione della cecità attraverso screening oculistici gratuiti, e diffondendo le buone prassi per tutelare il bene prezioso della vista attraverso la distribuzione di materiale informativo.

Infatti, nei giorni 12 e 13 settembre dalle 09:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:00 in Viale Regina Margherita, di fronte alla Scalinata Virgilio sarà presente l’Ambulatorio Mobile Oculistico dell’UICI PUGLIA, dove verranno effettuati (fino ad esaurimento dei posti disponibili), screening oculistici gratuiti a favore della cittadinanza, grazie alla preziosa collaborazione del Direttore Generale Dott. Maurizio De Nuccio, del Direttore Dott. Giuseppe Durante e dei medici del reparto di oculistica dell’Asl di Brindisi, Durante la settimana nelle principali strade e piazze della città di Brindisi, sarà distribuito altresì il materiale informativo realizzato da IAPB ITALIA ONLUS, unitamente a un simpatico ed utile gadget (fino ad esaurimento scorte).

Manifestazioni di questo tipo rivestano un’importanza fondamentale per il benessere della cittadinanza e possano contribuire in modo significativo a diffondere la consapevolezza alle buone pratiche di prevenzione. Inoltre, l’iniziativa si pone come un’opportunità per offrire un servizio di grande valore sociale, accessibile gratuitamente a tutti i cittadini, specialmente a coloro che possono avere difficoltà ad accedere a controlli oculistici adeguati.

Per informazioni:

Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti

Sezione territoriale di Brindisi

Tel: 0831526105/329682613

e-mail: uicbr@uici.it

COMUNICATO STAMPA Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

ETS-APS