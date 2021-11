“La coincidenza della festa delle Forze Armate e dell’Unità nazionale con il centenario della traslazione all’altare della Patria della salma del Milite Ignoto rende particolarmente speciale e carico di contenuto questo 4 novembre. Si unisce così il doveroso tributo al ruolo svolto nella nostra società dalle Forze Armate, al ricordo commosso del dolore per tutti i caduti nella Prima Guerra Mondiale”. Lo afferma in una nota Giovanni Luca Aresta, deputato del MoVimento 5 Stelle e capogruppo in Commissione Difesa.

“L’Italia di oggi, repubblicana e democratica – prosegue – sta affrontando la pandemia da Covid-19 con dignità e forza. Siamo tutti impegnati a dare risposte alla crisi sanitaria ed economica con i vaccini, le misure di protezione ma anche con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il più grande investimento della storia della Repubblica per modernizzare il Paese e renderlo più giusto, prospero e solidale. Agli uomini e alle donne delle Forze Armate impegnati all’estero nelle missioni internazionali di pace e in Patria a difesa della nostro sicurezza va un grande grazie per la dedizione, la professionalità, l’attaccamento ai valori della nostra Costituzione dimostrato ogni giorno nel loro lavoro” conclude Aresta.