La Città di Mesagne celebra il 104° Anniversario della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Di seguito il programma.

L’orario di raduno del corteo è fissato per le ore 9.15 in Piazza Orsini del Balzo. Alle 9.45 il corteo si avvierà verso Palazzo di Città dove, nell’area del sacello comunale, verrà deposta una corona di alloro in ricordo dei caduti di tutte le guerre. Alle 10.30 il corteo ripartirà in direzione del Cimitero comunale, il sindaco Antonio Matarrelli e il presidente del Consiglio comunale Omar Ture terranno il loro intervento istituzionale e verrà celebrata una Messa in prossimità del Monumento ai Caduti. Nell’occasione, si terrà la cerimonia commemorativa in onore del soldato Francesco Fortunato Palumbo i cui resti – per 78 anni sepolti nel Cimitero militare italiano d’onore di Amburgo – dal 4 novembre riposeranno a Mesagne nella cappella di famiglia del giovane, morto nel campo di concentramento tedesco di Bergen – Belsen il 6 settembre 1944.

A Francavilla, venerdì 4 novembre alle 10.00 in Piazza Vittorio Emanuele II si terrà una cerimonia istituzionale in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Come da protocollo la manifestazione si aprirà con lo schieramento delle autorità civili e militari, cui seguirà l’alzabandiera con l’esecuzione dell’Inno Nazionale.

Dopo la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti da parte del Sindaco Antonello Denuzzo, prenderà la parola il Ten. Col. Vincenzo Fornaro, Comandante del Centro Logistico Munizionamento e Armamento dell’Aeronautica Militare – Gruppo Rifornimenti Area Sud.

Le conclusioni saranno a cura del Sindaco Antonello Denuzzo.

Il 4 novembre, oltre a celebrare l’Armistizio di Villa Giusti del 1918, è dedicato alla memoria di tutti i caduti per l’Italia. La figura che incarna simbolicamente il sacrificio di migliaia di giovani vite è il Milite Ignoto. Questo soldato anonimo, morto nel corso della Prima guerra mondiale, riposa da 101 anni nel sacello dell’Altare della Patria.

L’anonimato di ieri, a distanza di più di un secolo, si è trasformato in un senso di rinnovata appartenenza grazie alla campagna avviata dalle Medaglie d’Oro al valor Militare e ANCI, che hanno promosso in occasione del centenario della tumulazione il riconoscimento della Cittadinanza Onoraria del Milite Ignoto nei Comuni italiani.

L’iniziativa, dal profondo significato simbolico, è stata sposata dal Consiglio Comunale di Francavilla Fontana che, su proposta del Sindaco Antonello Denuzzo, ha conferito proprio il 4 novembre dello scorso anno la Cittadinanza Onoraria di Francavilla Fontana al Milite Ignoto.