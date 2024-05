Trinity college London ha scelto una scuola cattolica come sede di esami in Puglia

Anche certificazioni linguistiche nella scuola parificata delle suore antoniane di Brindisi

Imparare l’inglese a qualsiasi età e fare valere questa conoscenza con una certificazione internazionale riconosciuta anche dal Ministero dell’Istruzione e del merito. A Brindisi questo è possibile nella scuola delle suore oblate di S. Antonio da Padova. La loro scuola, infatti, è stata scelta da Trinity College London come centro registrato per i corsi in lingua e sede di esame. E’ un riconoscimento prestigioso che premia e arricchisce la qualità del livello formativo di questa scuola cattolica.

Non solo gli alunni della loro scuola parificata primaria potranno conquistare questa certificazione internazionale ma finanche studenti e docenti universitari, sia per motivi di studio che per lavoro.

Giancarlo Vincitorio – direttore responsabile di questo centro operativo attivato per la prima volta a Brindisi – afferma che “per i bambini sarà come mettere nella “cassaforte dei saperi” un valore spendibile nel crescere della loro vita, ad esempio quando saranno in università o dovranno partecipare ad un concorso pubblico. La certificazione Trinity College of London consente infatti di ottenere crediti formativi e crediti universitari, oltre che a superare alcuni esami in lingua in molte facoltà e atenei italiani”. Inoltre, l’inglese, come tutti sanno, risulta molto utile anche e soprattutto nella quotidianità delle nostre esistenze, a tutte le età”.

Nelle scuole della suore antoniane di Brindisi è ora possibile, quindi, affrontane corsi ed esami in inglese a tutti i livelli e ad ogni età, anche per chi vuole iniziare a studiare la lingua o possiede una conoscenza elementare. Questa scuola cattolica parificata, che dispone anche di asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria, è al rione Casale di Brindisi, in via Antonio Locatelli 8 (tel 0831.418463).

Altra cosa interessante è che i certificati del Trinity College London non hanno scadenza, cioè valgono per sempre e che li possiede non è sottoposto a successive verifiche periodiche.

E’ da evidenziare, infine, che questa iniziativa dell’istituto comprensivo scolastico “suore oblate di Sant’Antonio” è in linea con quanto stabilito in apposito protocollo d’intesa tra il Trinity College London e il Ministero nel 2022 e portato a più ampia conoscenza dalla direzione dell’Ufficio scolastico regionale della Puglia dello stesso Ministero.