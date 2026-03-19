Si è conclusa oggi, 19 marzo 2026, con il darsi appuntamento a Malaga entro il prossimo luglio, la prima riunione ufficiale (Kick-Off Meeting) di CO-PLACE – Collaborative Places for Local Activation, Communities and Enterprises, progetto finanziato nell’ambito del programma europeo URBACT IV e selezionato come Transfer Network per il trasferimento della buona pratica della rete delle “Case di Quartiere” sviluppata dal Comune di Brindisi.

Palazzo Guerrieri, che ha ospitato i lavori, ha visto la partecipazione dei referenti di tutti i partner del progetto: da Brindisi, Comune capofila del progetto, al Municipio di Vaslui (Romania), dalla Fondazione CIEDES di Málaga (Spagna) al Comune di West Mani (Grecia); dal Comune di Destrnik (Slovenia) alla Città di Roeselare (Belgio); dal Municipio di Tetovo (Macedonia del Nord) al Municipio di Stari Grad Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina).

“Brindisi è orgogliosa di guidare questa rete europea e di condividere l’esperienza delle Case di Quartiere con città che credono nella cooperazione e nell’innovazione urbana – ha detto il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna -. CO-PLACE non è solo un progetto: è un percorso comune per costruire spazi più inclusivi e comunità più forti. Il futuro delle nostre città è una responsabilità che oggi scegliamo di affrontare insieme”

CO-PLACE, infatti, promuove il riuso collaborativo degli spazi pubblici come hub locali per l’inclusione sociale, l’imprenditoria civica e la governance partecipativa. Ispirandosi all’esperienza brindisina delle “Case di Quartiere” – dieci immobili pubblici precedentemente dismessi trasformati in centri multifunzionali di prossimità – le città partner lavoreranno nei prossimi due anni per adattare e replicare questo modello nei propri contesti, ognuno con le proprie sfide e risorse locali. Brindisi coordina la rete e trasferisce il modello delle Case di Quartiere – riconosciuto da URBACT come buona pratica europea – alle città partner, supportandole nella progettazione di politiche urbane inclusive, partecipative e sostenibili.