Nel 2024 si svolgerà a Brindisi il Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura. Lo ha comunicato la Federazione Italiana Vela al Presidente del Circolo della Vela di Brindisi che è stato individuato come soggetto organizzatore di questo evento dalla portata eccezionale che si svolgerà davanti alle coste di Brindisi dal 24 al 29 giugno del prossimo anno.

E’ prevista la partecipazione di circa 60 imbarcazioni cabinate tra 9 e 16 metri provenienti da tutti i porti italiani che si sfideranno per conquistare il titolo di Campione d’Italia.

“Per Brindisi si tratta di un risultato di grande rilevanza – afferma il Presidente del Circolo della Vela di Brindisi Gaetano Caso – in quanto viene riconosciuto il legame tra la città ed il suo mare attraverso lo sport della vela. A giugno del 2024 Brindisi si trasformerà, infatti, nella ‘Capitale della vela’ grazie al consueto appuntamento con la regata velica internazionale ‘Brindisi-Corfu’ e, a seguire, al Campionato Italiano di Vela d’Altura”.

L’evento richiamerà la partecipazione di oltre mille persone tra staff tecnico federale, stampa, regatanti e componenti dei team di supporto.

“Lo staff del Circolo della Vela – afferma Caso – è già al lavoro per mettere a punto tutti gli aspetti organizzativi e per avviare con le istituzioni locali un programma di iniziative finalizzate a rendere il Campionato Italiano l’ennesima grande occasione per determinare ritorni economici e di immagine per la città di Brindisi”.

Circolo della Vela Brindisi a.s.d.