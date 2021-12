È stato presentato stamani il nuovo gruppo ‘CON’ al Consiglio comunale della città del Brindisino.

All’incontro hanno partecipato i consiglieri regionali del gruppo consiliare ‘CON Emiliano’ Alessandro Leoci, Giuseppe Tupputi e il capogruppo Gianfranco Lopane, unitamente al consigliere comunale di Fasano Leonardo Deleonardis che, insieme alla collega Donatella Fanizzi, costituiranno il gruppo a Fasano.

Per il consigliere Leoci questa è la continuazione della direzione già intrapresa: “Il percorso partito nelle province di Taranto, BAT e Lecce ora tocca anche la provincia di Brindisi e questo ci fa molto piacere. Questa è la strada giusta verso una politica vicina al mondo civico, che vuole connettere Persone e far leva sulle Persone”.

“Si ingrandisce questo gruppo ‘CON’ in un momento in cui non ci sono elezioni – afferma il consigliere comunale di Fasano Leonardo Deleonardis – Saremo in due in rappresentanza di CON e continueremo così nel dialogo con l’amministrazione, speriamo di essere ascoltati”.

Il capogruppo Gianfranco Lopane accoglie con entusiasmo la costituzione di ‘CON’ in una città che definisce significativa: “Il Movimento si sta strutturando in tutti i territori, l’ interesse che stiamo riscuotendo ci permette di guardare al futuro con una grande prospettiva”.

Così anche il consigliere Giuseppe Tupputi: “Confido che anche altre liste civiche locali vogliano avvicinarsi al Movimento ‘CON’ per affrontare insieme e in maniera sinergica i bisogni dei nostri territori.”