Tutto pronto per la seconda edizione de “Le vie di San Martino”, il suggestivo percorso enogastronomico che si svilupperà nelle strade e nelle piazze del centro storico di Francavilla Fontana.

Molto ricco il programma della serata che prenderà il via sabato 11 novembre alle 18.00 in Corso Umberto I, Piazza Dante e Piazza Umberto I con l’apertura delle casette con prodotti tipici, vino novello e tante specialità dal sapore autunnale.

“Con questa serata – spiega l’Assessora allo Spettacolo Numa Ammaturo – vogliamo proseguire il percorso di destagionalizzazione degli eventi sulla scia di quanto avvenuto con Qcine. Abbiamo pensato ad una seconda edizione delle vie di San Martino come un intreccio tra tradizioni, musica e cultura.”

Tra una degustazione e l’altra si potrà ascoltare tanta musica con il concerto itinerante del gruppo Jazzabanna che, guidato dal maestro Piero Balsamo, percorrerà Corso Umberto I, Piazza Umberto I, via Dante e via Benanduci con un gran finale in Piazza Dante. Il ricco menu musicale prevede anche il rock di Luciano Ligabue con un concerto della cover band Radiofreccia che si esibirà in Corso Umberto I in un concerto a cura degli esercenti .97, Trecento Gradi, Il Pasticcino e Bar del Corso.

“San Martino – conclude l’Assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo – rappresenta una festa importante per il comparto vitivinicolo. In questa occasione abbiamo ideato una festa popolare che promuove i nostri prodotti enogastronomici e le tradizioni del territorio. Vi aspettiamo numerosi in piazza per vivere insieme una bella serata di festa.”

La partecipazione alle vie di San Martino è libera e gratuita.

Comune di Francavilla Fontana