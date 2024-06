Nel pomeriggio, un furgoncino della polizia diretto a Brindisi per il vertice internazionale del G7 ha preso fuoco mentre era in marcia. L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di Villanova – Diana Marina. Il conducente ha prontamente spostato il veicolo sulla complanare per evitare disagi alla viabilità e garantire la sicurezza degli altri automobilisti.

Nella stessa giornata, due finanzieri provenienti dal Barese e anch’essi diretti a Brindisi per il G7, sono stati coinvolti in un incidente e sono rimasti feriti.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ostuni, che hanno gestito l’emergenza insieme ad altri furgoni della Polizia di Stato in transito verso Brindisi.