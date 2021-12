Ancora aperte le iscrizioni per il Concorso Pianistico Nazionale “Apulia Piano Junior”, organizzato dalla A.GI.MUS. – Associazione Giovanile Musicale – Sezione di Francavilla Fontana e riservato a giovani pianisti italiani (o stranieri residenti in Italia), purché nati dal 2005 in poi.

Promozione della Cultura Musicale, delle Istituzioni Musicali e soprattutto dei Giovani Pianisti sono i principali obiettivi che questo Concorso si prefigge di raggiungere. Il Concorso Pianistico Nazionale “Apulia Piano Junior”, come tutte le iniziative musicali organizzate da A.Gi.Mus., si avvale del Patrocinio del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica – e del MIBACT – Ministero del Beni Artistici, Culturali e del Turismo. L’Associazione Giovanile Musicale “A.Gi.Mus”, inoltre, è accreditata al F.U.S. (Fondo Unico della Spettacolo), istituito dal MIBACT – Ministero del Beni Artistici, Culturali e del Turismo.

ll Concorso Pianistico Nazionale “Apulia Piano Junior”, causa il persistere dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si svolgerà in modalità telematica, ovvero, i concorrenti dovranno inviare una registrazione audiovideo della propria esecuzione, preferibilmente in formato mp4, contenente il proprio programma di partecipazione. La Commissione Giudicatrice ascolterà e valuterà le esibizioni entro il 9 Gennaio 2022. I risultati saranno comunicati ai partecipanti, i quali riceveranno a mezzo email il proprio Attestato.

Le domande di iscrizione al Concorso Pianistico Nazionale “Apulia Piano Junior” dovranno essere inoltrate entro e non oltre GIOVEDI 23 DICEMBRE 2021, attraverso la compilazione di un form online appositamente predisposto sul sito ufficiale del concorso, al seguente indirizzo www.agimusfrancavilla.com. Mentre, i file video delle esecuzioni potranno essere inviati anche successivamente, in ogni caso non oltre la data di scadenza, ovvero del 31 Dicembre 2021.

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti contattare i seguenti recapiti:

Tel. 377.0260523 – Email: agimusfrancavilla@gmail.com.