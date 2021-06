L’A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana, guidata dal presidente e direttore artistico Antonio Curto, apre ufficialmente le iscrizioni per ben cinque nuove competizioni musicali. Cinque concorsi che vogliono rappresentare un segnale di ripartenza nell’ambito musicale nazionale, rivolti ad aspiranti musicisti tra i 4 e i 16 anni d’età.

Il primo è riservato ai giovani pianisti, spazio poi anche alla chitarra classica e a quella elettrica, mentre il terzo concorso è dedicato ai violinisti in erba. Ma potranno partecipare anche coloro che studiano canto moderno e batteria.

Le competizioni rientrano nell’edizione speciale “Festa della musica” e si terranno interamente on line, seguendo le attuali disposizioni antiCovid19. Dal 21 a al 25 giugno, quindi, una giuria tecnica valuterà le esibizioni dei concorrenti che dovranno inviare un video in cui eseguono il brano scelto per gareggiare. I migliori si aggiudicheranno il titolo di vincitore assoluto, oltre all’attestato di merito. Il termine di scadenza di iscrizione è previsto per il prossimo 14 giugno.

Tutti i concorsi si avvalgono del Patrocinio del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica – e del MIBACT – Ministero del Beni Artistici, Culturali e del Turismo. L’ Associazione Giovanile Musicale “A.Gi.Mus”, inoltre, è accreditata al F.U.S. (Fondo Unico della Spettacolo) istituito dal MIBACT – Ministero del Beni Artistici, Culturali e del Turismo.

Per maggiori info:

www.agimusfrancavilla.com

Tel. 377.0260523 – Email agimusfrancavilla@gmail.com.