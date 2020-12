“A Natale regala un sorriso” è l’iniziativa di Fratelli d’Italia San Vito rivolta alla cittadinanza per regalare un giocattolo ai bambini delle famiglie in difficoltà della città. Fino al 22 dicembre si potranno donare giochi per bambini da 0 a 15 anni consegnandoli direttamente nella sede di San Vito dei Normanni, in via San Giovanni 20, il lunedì – mercoledì – venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00. Un piccolo gesto per permettere un felice Natale a tutti quanti i bambini.

segreteria cittadina di Fratelli d’Italia San Vito