Giorno 6 Settembre, comincia un nuovo anno per la ASD Taekwondo “Pennetta Rosa” da più di 49 anni impegnata sul territorio per la divulgazione del Taekwondo WT, arte marziale coreana e sport Olimpico, rappresentato in Italia dalla FITA (Federazione Italiana Taekwondo.

Il tutto sotto l’attenta supervisione del Grand Master ed Atleta Cosimo Spinelli c.n. 8° Dan (il più alto grado in Puglia) e “Commissario Insegnanti Tecnici Senior Forme” della Regione Puglia e membro della “Commissione Nazionale Forme – Senior/Master”, il quale ha contribuito grandemente, in 45 anni di insegnamento, allo sviluppo del Taekwondo allenando instancabilmente i propri atleti ( molti dei quali e lo stesso Spinelli, hanno indossato la divisa della nazionale italiana), educandoli sia alla disciplina marziale del Taekwondo che ad abbracciare i più alti valori sportivi e formando altri tecnici che a loro volta, hanno diffuso e agevolato la crescita del movimento sportivo anche nelle altre Provincie.

Lui è l’unico della nostra Provincia ad avere la qualifica nel settore della formazione tecnico-sportiva con competenze specifiche avanzate nei modelli di prestazione in età infantile-giovanile e di tutti quegli aspetti di supporto tecnico e di sviluppo motorio nel Taekwondo.

In qualità di atleta, giorno 21 u.s., ha partecipato al Campionato Internazionale Online “3rd Han Wong Wild Wide Open International Poomsae and Speed Kiking Championship 2023” e nella categoria Under 80, si è classificato al primo posto con il punteggio di: 6,7.

Molti Grandi Maestri ( Amir Eskandiri; Carlos Rodriguez; Dana Hee; Han Wong; Moytaba Nazmedh; Pinaky Narayan Moitra e Sayed Najem), l’hanno nominato AMBASCIATORE per pubblicizzare i loro campionati internazionale online.

Per l’iscrizione ai corsi basta rivolgersi presso la palestra delle scuole elementari “G. Calò” ubicata in Via Magaldi, 16 (Rione casale) nei giorni di: Lunedì – Mercoledì e Venedì.