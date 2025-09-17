Valtur Brindisi annuncia con soddisfazione la conferma di partnership con ‘A2A Life Company’, Gold Sponsor biancoazzurro anche per la stagione sportiva 2025/26.

Il marchio A2A sarà presente sul fronte della maglia gara con cui la Valtur Brindisi affronterà il prossimo campionato di Lega Nazionale Pallacanestro Serie A2.

Il Gruppo si dimostra ancora una volta molto vicino al mondo della pallacanestro italiana e in quella brindisina in particolare.

Lo sport per A2A rappresenta una grande opportunità per coinvolgere le persone nella sfida al cambiamento climatico, e allo stesso tempo le organizzazioni sportive possono giocare una partita importante per ridurre le emissioni di anidride carbonica.

A2A si occupa di energia, acqua e ambiente con un approccio circolare all’utilizzo delle risorse, impegnata nel dare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile del Paese. Il Gruppo gestisce la generazione, la vendita e la distribuzione di energia e la vendita e la distribuzione di gas, il teleriscaldamento, il ciclo dei rifiuti, la mobilità elettrica e i servizi smart per le città, l’illuminazione pubblica e il servizio idrico integrato.

Valtur Brindisi & A2A: ancora noi!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi