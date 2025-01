Il 18 e 19 gennaio 2025, il Teatro Kopó di Brindisi sarà il palcoscenico di “Abbracciami Pirla”, un’opera teatrale capace di unire il dramma alla commedia con uno stile unico e sorprendente.

Scritto e interpretato da Alessandro Grima e Fabrizio Bianchi, con la regia di Luca Rodella, lo spettacolo racconta con ironia e profondità il senso della vita, la solitudine e il valore del contatto umano.

Due uomini si incontrano su un ponte, un luogo simbolico e tragico. Fausto, disoccupato e con il vizio delle scommesse, e Angelo, giovane professore di Fisica, condividono il medesimo proposito disperato: farla finita. Ma il destino, con una beffa crudele e grottesca, li costringe a diventare l’uno il custode dell’altro.

Tra paradossi, momenti poetici e situazioni tragicomiche, i due protagonisti si muovono su quel filo sottile che separa la vita dalla morte, oscillando tra il riso e il pianto, tra amicizia e conflitto, fino a interrogarsi su come colmare i propri vuoti interiori.

La regia di Luca Rodella trae ispirazione da eventi di cronaca legati al “ponte dei suicidi” di Paderno d’Adda e da storie reali che hanno commosso e interrogato il nostro tempo. Lo spettacolo, tuttavia, riesce a trasformare la tragedia in una narrazione universale, mescolando comicità pungente e introspezione.

Il palco è spoglio, con una pedana e un lampione che delineano lo spazio simbolico di una notte senza tempo, in cui tutto è affidato alla potenza degli attori. L’aggiunta di inserti vocali, tratti dalle parole di Giobbe, scandisce i passaggi di questa straordinaria odissea

emotiva.

Alessandro Grima e Fabrizio Bianchi, già noti per le loro interpretazioni intense e versatili, portano in scena una chimica irresistibile e una sensibilità che cattura il pubblico. Grima, diplomato alla Civica Scuola Paolo Grassi, ha lavorato con maestri come Dario Fo e Massimo Navone e si è distinto anche sul piccolo schermo. Bianchi, formatosi presso Quelli di Grock, è un attore poliedrico con una lunga esperienza tra teatro, drammaturgia e insegnamento. La regia di Luca Rodella, anch’egli diplomato alla Paolo Grassi e docente di recitazione, dona allo spettacolo una visione poetica e minimalista, dove l’essenziale diventa protagonista.

Non perdete l’occasione di assistere a uno spettacolo che mescola leggerezza e profondità, portando in scena una riflessione potente sulla vita e sull’importanza del contatto umano.

INFO E PRENOTAZIONI

📍 Teatro Kopó Brindisi – Via Sant’Angelo 67 – Tel. 0831 260169 – Whatsapp 375 5311802

🎭 Sabato 18 Gennaio 2025, ore 20.00 | Domenica 19 Gennaio 2025, ore 18.00 (Ingresso 15€ – ricorda che il teatro offre un piccolo aperitivo prima dello spettacolo il sabato e dopo lo spettacolo la domenica)

🎟 Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e online su www.brindisi.teatrokopo.it