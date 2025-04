In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione, che avrà luogo domani 25 aprile, questa Prefettura ha organizzato, in collaborazione con la Brigata Marina San Marco ed il Comune di Brindisi, la tradizionale cerimonia commemorativa.

La manifestazione avrà inizio alle ore 10.30 presso il Monumento ai Caduti in Piazza Santa Teresa, alla presenza delle Autorità Civili, Militari e religiose.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI