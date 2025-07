Nella splendida cornice di Tenuta Moreno, si è tenuta (ieri, sabato 12 luglio) la solenne cerimonia del passaggio del martelletto del club Rotary Brindisi Appia Antica.

La guida del club, per l’anno 2025/2026, è stata affidata all’Avv. Silvio Molfetta che subentra al Dott. Franco Facecchia.

Si sono ripercorsi i momenti più importanti dell’anno appena trascorso e tracciate le linee programmatiche per quello che è appena iniziato.

Nel discorso introduttivo il neo Presidente, Silvio Molfetta, ha esortato tutti a puntare a obiettivi ambiziosi e a superare i propri limiti citando una frase del giocatore di basket, Michael Jordan: “i limiti, come le paure, spesso sono solo un’illusione”.

La nuova “squadra” del Rotary Club Appia Antica è così composta:

Silvio Molfetta, Presidente; Franco Facecchia, Past President; Marco Benvenuto, Vice Presidente (questo anno rotariano è anche l’Assistente del Governatore); Stefano Mattia, Segretario; Daniela Monittola, Prefetto; Cosimo Simone, Tesoriere e Daniela Passaro, Executive Secretary.