Mesagne si prepara per l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo con la manifestazione “La Libertà, un bene da custodire!”, un programma promosso in collaborazione con le Scuole, l’ANPI e le altre Associazioni del territorio. Un’occasione per riflettere sul valore della libertà e sull’importanza della memoria storica: l’iniziativa prenderà il via alle ore 10:00 con il raduno in Piazza Orsini del Balzo, accompagnato dal contributo musicale dell’associazione “Concerto Bandistico Cittadino Fasano – Leo”. Per l’occasione, durante la giornata sarà aperto al pubblico il Piccolo Museo della Memoria Militare della Prima e della Seconda e Guerra Mondiale.

A seguire, presso l’Auditorium del Castello comunale, si terranno i saluti istituzionali e di rappresentanza e la proiezione dei video realizzati dagli studenti della classe 2 ESA del Liceo E. Ferdinando. Alle ore 11:00, il corteo si sposterà in Villa Comunale, qui il reading tematico sulla Resistenza, con testi elaborati dalle scuole di ogni ordine e grado, a cura dell’A.N.P.I.; una mostra a tema e l’animazione musicale a cura dell’ass. Concerto Bandistico Cittadino “Fasano – Leo”. Dalle 12.15 – sul prato del Castello – la piantumazione dei papaveri, fiore simbolo della Resistenza. La manifestazione celebra i valori della Costituzione e principi fondamentali di uguaglianza e solidarietà. L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare.