È stato approvato ieri in Consiglio comunale il regolamento per l’istituzione del Garante per i diritti delle persone con disabilità, una figura fondamentale che avrà il compito di supportare l’amministrazione nella tutela e nella promozione dei diritti delle persone con disabilità, favorendo una società più equa, inclusiva e accessibile.

“Sono particolarmente orgogliosa di essere stata promotrice di questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Ostuni, Antonella Turco – finalizzata a potenziare le politiche e i programmi che tengano conto delle esigenze delle persone con disabilità. Il nostro obiettivo è quello di promuovere una società realmente inclusiva e accessibile. Al Garante potranno rivolgersi tutti i cittadini con disabilità presenti sul territorio comunale, così come le associazioni, i tutori e i legali rappresentanti”.

Un’iniziativa che conferma l’impegno dell’amministrazione comunale verso i più fragili, come sottolineato dal sindaco di Ostuni, Angelo Pomes: “Il Comune di Ostuni si dimostra ancora una volta vicino alle esigenze dei più fragili. La figura del Garante è una figura terza che sarà a disposizione dei cittadini e delle loro problematiche. Sono convinto – ha concluso il sindaco – che sarà un punto di riferimento anche per l’amministrazione”.

Il Comune di Ostuni metterà a disposizione del Garante una sede dedicata e una casella di posta istituzionale, strumenti che consentiranno un dialogo diretto e costante con i cittadini. Nei prossimi giorni saranno avviate le procedure per l’individuazione del Garante attraverso la pubblicazione di un apposito avviso pubblico.