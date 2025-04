Confcommercio Brindisi ha raggiunto una intesa per favorire l’accesso alle opportunità offerte dall’Istituto Credito Sportivo.

Nei giorni scorsi i quadri dirigenti di Confcommercio Brindisi hanno incontrato il dott. Vincenzo Fucci (responsabile per la Puglia dell’Istituto) ed hanno definito proficue forme di collaborazione per l’accesso al credito sportivo da parte degli associati a Federsport/Confcommercio Brindisi.

In particolare, l’Istituto Credito Sportivo offrirà agli associati a Confcommercio Brindisi una consulenza per sostenere concretamente le diverse progettualità ed una opportunità di ottenere finanziamenti agevolati per la realizzazione e la ristrutturazione di impianti sportivi e per l’acquisto di attrezzature sportive.