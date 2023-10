L’Associazione di Promozione Sociale “AccordiAbili”, attiva a Fasano da oltre dieci anni nell’area della disabilità, è costretta a rompere gli indugi e il silenzio operoso di questi anni, per chiedere aiuto nella ricerca di una nuova sede, sul territorio fasanese, che le permetta di

continuare nelle sue attività le quali sono apprezzate da più parti a cominciare dai diretti interessati, persone con diverse abilità e le loro famiglie.

Purtroppo, dal primo gennaio prossimo “AccordiAbili” non potrà più utilizzare la sede di Pezze di Greco presso la quale da settimane sono già ripartiti i corsi, a partecipazione gratuita per disabili e non, ragazzi e adulti, de “La Musica per Tutti”. Inoltre, sono attivi l’Orchestra Sociale per bambini e i percorsi individuali di musicoterapia per chi non è ancora pronto a lavorare in gruppo.

“In questi anni – dichiara il presidente Deluci – abbiamo imparato che la solidarietà deve poggiare su basi concrete e non su ipocrisie e aspettative disattese, pertanto lanciamo questo appello per continuare ad operare nel territorio fasanese, ben sapendo che se saremo costretti a trasferire le attività in un’altra città, seppur vicina, toglieremo a molti dei nostri “sognatori” la possibilità di continuare a frequentare i nostri corsi.

Purtroppo, abbiamo dovuto prendere atto che la possibilità che l’amministrazione comunale assegnasse anche a noi dei locali è svanita. Noi vogliamo continuare ad offrire l’occasione di frequentare i nostri corsi gratuitamente, per questo motivo non possiamo permetterci i

costi di un affitto e pertanto non ci resta che rivolgerci alla città, la nostra città!

Il nostro incrollabile ottimismo – continua il presidente- ci porta a lanciare, con grande fiducia, un appello ad aziende, enti, scuole, altre istituzioni del territorio o privati che avendo a disposizione, parti o intere strutture di loro proprietà non utilizzate, decidano di metterle a nostra disposizione in comodato gratuito o addirittura lascito.

La fine dell’anno si avvicina e noi dobbiamo trovare una nuova sede sul territorio fasanese con locali che siano o che possano essere resi accessibili e con gli spazi necessari ad ospitare le nostre attività, dove tenere anche tutti i nostri strumenti musicali. Chiaramente – conclude Deluci – oltre ai dovuti adempimenti burocratici e al pagamento delle utenze, siamo disponibili ad effettuare i normali lavori di manutenzione per renderli pronti all’uso.”

Questi i recapiti a cui contattarci per comunicare disponibilità o chiedere maggiori informazioni: accordiabili@gmail.com e 3349426414 (Vincenzo Deluci).