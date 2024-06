Le A.S.D. Casale Volley 3 e Aurora Volley sono attive sul territorio di Brindisi da alcuni anni, gli scopi delle due società sono comuni, infatti promuovono la pratica sportiva nel volley femminile, secondo i principi della Carta Etica dello Sport Pugliese.

Favoriscono e promuovono la socializzazione, l’uguaglianza, il rispetto e la solidarietà fra tutti i tesserati, e la cultura dell’ambiente e dei diritti ,per rendere migliore la nostra comunità.

Progetto

Le due società hanno stretto un accordo di collaborazione, per un progetto comune che permetta di continuare a promuovere lo sport con i valori che da sempre sono stati perseguiti, ottimizzando sia le risorse umane, sia le risorse economiche, gli impianti sportivi e le attrezzature in generale.

L’obiettivo finale è quello di costituire un progetto che, pur mantenendo l’ autonomia ed identità delle due società, metta a disposizione del territorio l’esperienza maturata, per divenire un punto di riferimento per tutte le atlete che si vogliono avvicinare allo sport del volley agonistico , in un contesto socializzante e formativo.

Tale collaborazione permette a ciascuna realtà associativa di presentare la propria programmazione e di trovare sostegno sia nella realizzazione, sia nella partecipazione alle diverse iniziative.

Si prevedono verifiche periodiche con l’obiettivo di costruire un coordinamento stabile fra le associazioni molto snello e senza appesantimenti strutturali.

Start-up

Nell’immediato viene assunto un impegno comune di rilanciare il movimento locale. Infatti da qualche anno c’è stata una sofferenza nel settore del volley brindisino, con fuoruscite e migrazioni di giovani atlete che appartenevano alle due società. Lo scopo dell’intervento è quello di ottimizzare le risorse economiche ed umane, gestire al meglio gli spazi palestra e poter offrire alle atlete del territorio gli spazi adeguati in un contesto formativo più avanzato.

La proposta, ambiziosa, è quella di costituire una una nuova realtà che disponga di una PRIMA SQUADRA che possa partecipare a campionati nazionali FIPAV sostenuta da una SCUOLA DI VOLLEY ,un punto di riferimento quantitativo e qualitativo per tutto il settore giovanile nel territorio Salentino. Unendo le esperienze e utilizzando i veicoli promozionali a disposizione delle due associazioni si ritene possibile arrivare ad avere un importante incremento nel settore giovanile e nella formazione di una prima squadra competitiva a livello Nazionale.

Integrazione fra le Associazioni

Sarà sviluppata l’integrazione delle attività costituendo un gruppo di lavoro composto dai dirigenti delle due società, allo scopo di sostenere e controllare il processo di stretta collaborazione per porre eventuali correttivi e sviluppare un progetto generale per arrivare alla costituzione di un polo di eccellenza regionale e nazionale riconosciuto ufficialmente dalla Federazione Italiana Volley.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO A.S.D. CASALE VOLLEY 3 E A.S.D. AURORA VOLLEY