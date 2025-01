Acerrana: Pirrò, Todisco, Allegra, De Giorgi, Caminiti, Fabiano, Esposito, Langella, Ndiaye, Laringe, Elefante.

Brindisi: Milan, Jansen, Scoppa, Rajkovic, Citro, Vazquez, Hernaiz, Nunzella, Cirio, Fustar, Gasti.

Finisce 3-2 per l’Acerrana in una partita dai due volti per il Brindisi. Dopo un primo tempo positivo, i biancazzurri subiscono il ritorno avversario e pagano caro qualche errore di troppo.

La cronaca:

La partita si apre con un gol fulmineo dell’Acerrana al 7′: Elefante di testa sorprende Milan, non impeccabile, e porta in vantaggio i padroni di casa.

Il Brindisi reagisce e trova il pareggio al 14′ con una gran conclusione dal limite di Rajkovic, servito da Citro.

I biancazzurri sfiorano il vantaggio al 36′ con Citro, ma è ancora Rajkovic a trovare la via del gol al 41′ con una botta micidiale dalla distanza che fissa il punteggio sul 2-1 per il Brindisi alla fine del primo tempo.

Nel secondo tempo l’Acerrana entra in campo con determinazione e prova a spingere, ma è il Brindisi a sfiorare più volte il tris, colpendo due pali: prima con Citro su calcio d’angolo e poi con Hernaiz.

I campani insistono e al 90′ Elefante sigla il pareggio con un gol dalla distanza che sorprende Milan.

La rimonta dell’Acerrana si completa nei minuti di recupero: Laringe realizza dal dischetto al 94′, regalando i tre punti ai padroni di casa.

Una sconfitta che pesa, ma la squadra ha dimostrato di poter lottare fino alla fine.