Ancora un successo per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, vittoriosa ieri pomeriggio sul Bressanone per 25-24 al termine di una gara equilibrata ed avvincente fino agli ultimi secondi. Sfida nella sfida tra i due portieri Vito Fovio e Valerio Sampaolo sin dall’avvio nella palestra Zizzi, con i padroni di casa meno efficaci del solito nelle due fasi e con gli ospiti invece più in palla, tanto da portarsi sul +3 già dopo 7’ (2-5). Un break di 3-0 da parte della compagine biancazzurra riportava il punteggio sul 5-5 (15’), ma il team alto-atesino ripristinava le distanze tornando sul triplo vantaggio (8-11 al 25’) e chiudendo la prima frazione sul 9-12. Il gap di tre reti a favore del Bressanone resisteva fino al 37’ (12-15), con la Junior che in seguito ritrovava le sue certezze difensive e, grazie anche al solito Jarlstam (miglior realizzatore di giornata con 8 marcature) ed al frizzante Alessandro De Angelis, realizzava un parziale di 4-0 che ribaltava la situazione (16-15 al 43’). Ne nasceva un quarto di gara finale particolarmente emozionante, con le due squadre sempre attaccate nel punteggio, ma con l’inerzia favorevole ai fasanesi, che con Franceschetti siglavano ad 1’ dal termine il goal del decisivo 25-24, difendendolo sino alla sirena. Incamerati altri due punti in classifica, Flavio Messina e compagni sono ora attesi da due trasferte consecutive: sabato in casa del Merano, e martedì 18 a Sassari per il recupero della 20^ giornata della Serie A Beretta.

“È stata una vittoria meritata per quanto espresso nella ripresa – dichiara il tecnico Francesco Ancona – dopo una prima frazione nella quale abbiamo sperimentato nuove soluzioni difensive, come giusto che sia in questa fase del campionato. Anche oggi il match si è rivelato inoltre molto utile, per via del suo equilibrio, per i più giovani, ed indubbiamente ci rende felici aver portato a casa l’intera posta in palio. Da domani testa al Merano, squadra dall’organico molto valido, che vorrà “vendicare” la sconfitta dell’andata, ma noi siamo tranquilli e consapevoli dei nostri mezzi, convinti che, con sei gare al termine della stagione, e dunque con tanti potenziali punti ancora in palio, potremo giocarci le nostre carte per conquistare un piazzamento finale importante”.

Acqua & Sapone Junior Fasano-Bressanone: 25-24 (9-12 p.t.)

Acqua & Sapone Junior Fasano: Angeloni, Angiolini 2, Beharevic, Boggia, T. De Angelis 1, A. De Angelis 3, Fovio, Franceschetti 5, Jarlstam 8, Messina 1, Notarangelo 4, Pignatelli, Pugliese 1, Savino, Sibilio, Vinci. All.: Francesco Ancona.

Bressanone: Amato 2, Basic 2, Brugger, Coppola, Cutura 4, Di Giulio 3, Iballi 1, Kholodiuk 7, Mitterrutzner 2, Muehloegger, Sampaolo, Schatzer 3, Wierer. All.: Rudolf Neuner (Davor Cutura).

Arbitri: Passeri-Rinaldi.

Risultati della 26^ giornata:

Siracusa-Bolzano 31-34, Acqua & Sapone Junior Fasano-Bressanone 25-24, Sassari-Appiano 33-30, Siena-Cingoli 33-33, Conversano-Molteno 33-26, Trieste-Merano 29-28, Cassano Magnago-Pressano 20-27. Ha riposato il Fondi.

Classifica: Conversano 39 (21), Sassari 34 (23), Bolzano 30 (24), Acqua & Sapone Junior Fasano 28 (22), Siena 28 (24), Pressano 26 (24), Merano 24 (23), Cassano Magnago 24 (25), Bressanone 22 (24), Trieste 20 (24), Siracusa 19 (24), Appiano 19 (25), Cingoli 16 (23), Fondi 14 (24), Molteno 11 (24).

Prossimo turno (15/05):

Pressano-Sassari, Bressanone-Fondi, Bolzano-Siena, Cingoli-Siracusa, Appiano-Conversano, Merano-Acqua & Sapone Junior Fasano, Molteno-Trieste. Riposerà il Cassano Magnago.

Recuperi:

20^ Sassari-Acqua & Sapone Junior Fasano (18/05); 21^ Acqua & Sapone Junior Fasano-Conversano (?), Molteno-Cingoli (19/05); 24^ Conversano-Bolzano (?); 25^ Merano-Conversano (?).

