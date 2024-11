Considerando il successo ottenuto dal workshop organizzato lo scorso anno in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulla donna, questo anno lions club ed aretè alzano l’asticella in merito al bisogno collettivo di attenzione al tema. Non più un incontro ma cinque nei quali il focus sarà puntato sulla pratica del jiu jitsu: un’arte marziale a corto raggio e nella quale il contatto con l’altro è inevitabile. L’intromissione nel nostro spazio personale è ciò che caratterizza ogni forma di aggressione fisica. Saranno analizzati gli aspetti più disparati di quel che avviene dentro e fuori da noi nel momento in cui al contatto con l’altro proprio siamo costretti. Il tutto accompagnato da professionisti qualificati in un centro specializzato ed in un ambiente sereno. Perchè si può affermare con leggerezza anche un concetto pesantissimo e che dovremmo ricordare ogni giorno: nessuna è debole.

Quest’ anno abbiamo pensato di dedicare più giornate al tema della violenza di genere. Il nostro intento comune è quello di creare uno spazio di condivisione e crescita personale rispetto a questo tema così importante e rispetto a noi stessi. In che modo viviamo la violenza subita, vista o ascoltata? Cosa conosciamo e cosa possiamo fare rispetto a tutto ciò che genera e attiva violenza? Il percorso proposto da Lions Club e Aretè sarà caratterizzato da brevi momenti teorici che si affiancano ad una parte esperienziale di attivazione corporea e delle proprie risorse personali. Il connubio perfetto per “saper fare e saper essere “.

