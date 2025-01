Si è spento all’età di 79 anni Lorenzo Cirasino, figura centrale nella storia politica e culturale di Ostuni e del territorio brindisino. Sindaco della “Città Bianca” per due mandati, dal 1994 al 2002, e deputato del Partito Comunista Italiano dal 1976 al 1979, Cirasino ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, lasciando un segno profondo nella politica, nella cultura e nel tessuto sociale del territorio.





Nato a Ostuni il 30 settembre 1945, laureato in Lettere Moderne, Cirasino iniziò la sua carriera come insegnante, ma ben presto si affermò come leader nel panorama politico locale e nazionale. Fu il primo sindaco della città eletto direttamente dai cittadini nel 1994 e, durante il suo mandato, diede vita nel 1995 alla rassegna letteraria “Un’emozione chiamata libro”, che ha portato ad Ostuni alcune delle voci più prestigiose della cultura italiana e internazionale.

Il suo impegno non si fermò al livello comunale: dal 2004 al 2009 fu assessore provinciale, mentre negli ultimi anni continuò a contribuire alla crescita culturale della città come presidente onorario dell’UNITRE di Ostuni. Amante del dialetto ostunese, autore di poesie in vernacolo e di riflessioni sulla realtà politica e sociale, Cirasino ha rappresentato un esempio di politica radicata nei valori ma aperta al confronto e al dialogo.

Numerosi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.

Il segretario del PD pugliese, Domenico De Santis, ha ricordato Cirasino come un uomo che ha modernizzato Ostuni, trasformandola in una meta turistica di fama internazionale. A lui si unisce l’europarlamentare Valentina Palmisano, che ha sottolineato come la sua scomparsa lasci un vuoto enorme ma anche una traccia indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Anche Mauro D’Attis, deputato, ha espresso il suo cordoglio: “La notizia della scomparsa di Lorenzo Cirasino mi rattrista molto perché inaspettata e perché riguarda un amico, un collega, un uomo di grande valore con il quale ho avuto il privilegio di collaborare nelle istituzioni locali. Lorenzo lascia il suo ricordo di politico attento anche quando a esprimersi erano coloro che non appartenevano alla sua stessa parte. Lorenzo lascia il ricordo di un gentiluomo che non ha mai smesso di cercare il miglior compromesso pur di assicurare alla istituzione che rappresentava il miglior risultato possibile”.

Il sindaco di Brindisi, Pino Marchionna, lo ha salutato come “persona gentile, politico competente e uomo legato visceralmente alla sua terra”.

Anche Carmine Dipietrangelo ha sottolineato l’eredità di Cirasino: “Un esempio di politica al servizio delle persone, radicata nei valori della nostra terra ma con uno sguardo sempre rivolto all’Europa e al mondo.”

Lorenzo Cirasino lascia un vuoto enorme nella comunità ostunese, ma anche una straordinaria eredità di impegno, cultura e umanità. Oggi, tutta Ostuni si stringe attorno alla moglie Chiara, ai figli e ai suoi cari, ricordando un uomo che ha saputo fare della politica e della cultura un ponte per unire le persone e migliorare la comunità.

Cirasino sarà ricordato per il suo sorriso, il suo amore per Ostuni e l’intera provincia di Brindisi. Il suo instancabile desiderio di costruire un futuro migliore resterà un faro per tutti.