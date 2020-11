I Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti svolti in seguito alla querela presentata da un odontotecnico del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 57enne di Francavilla Fontana, per lesioni personali e porto abusivo di arma. In particolare, il 5 novembre scorso, all’interno di una clinica, per futili motivi, l’uomo ha colpito il querelante al torace e alla gola con un punteruolo, procurandogli lievi escoriazioni. L’arma è stata sottoposta a sequestro.