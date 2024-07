Emozioni forti, speranza per il futuro e grande partecipazione nei giorni scorsi a Fasano per la seconda edizione del Premio AIL “Paola Cristiano”, dedicato alla benefattrice della sezione brindisina dell’AIL, l’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.

Presso il CiaiLab – Laboratorio Urbano, alla presenza del presidente nazionale dell’AIL Giuseppe Toro, Carla Sergio, presidente AIL Brindisi, accolta calorosamente da Pasquina Ancona, referente della delegazione AIL di Fasano de “Il Girasole di Mari” e dall’assessora alla Cultura Cinzia Caroli ha ringraziato tutti affermando l’importanza della collaborazione e del “gioco di squadra” nel mondo del volontariato AIL.

Il premio (giunto alla seconda edizione) viene assegnato alla migliore tesi discussa da un giovane medico specializzato in Ematologia in un ateneo della regione Puglia. L’edizione 2024 del premio se l’è aggiudicata la dottoressa Claudia Pia Schifone, con una menzione particolare ed un premio di partecipazione anche per le colleghe Elena Arcuti, Corinne Contento e Vanda Stafella. A presentare i loro lavori è stato il dottor Domenico Pastore, primario dell’Ematologia dell’ospedale “Perrino” di Brindisi.

ufficio stampa