Evento in programma venerdì 20 dicembre presso il TenRock Teatro-Circo

L’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) di Brindisi annuncia con entusiasmo il laboratorio conclusivo del progetto “Arte in Movimento: Percorsi di Inclusione attraverso il Teatro- Circo”, un evento a porte aperte per celebrare la creatività, l’impegno e il talento dei suoi giovani partecipanti in programma a Brindisi venerdì 20 dicembre 2024 (inizio ore 19,00) presso il TenRock Teatro-Circo, in contrada Marmorelle, sulla SS 16 Nord . Il progetto, avviato lo scorso ottobre presso il TenRock Teatro Circo, finanziato dal Comune di Brindisi tramite il “potenziamento dei centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori – anno 2024” ha visto il coinvolgimento dei ragazzi di età compresa tra 8 e 17 anni in un percorso che ha unito gioco, apprendimento e inclusione, grazie al supporto di educatori professionali, istruttori esperti e volontari.

Le arti circensi e teatrali rappresentano strumenti potenti per il benessere fisico ed emotivo, permettendo ai partecipanti di esplorare il proprio corpo, migliorare la coordinazione e, al tempo stesso, esprimere emozioni e creatività in un ambiente stimolante e inclusivo. Le discipline delle arti circensi permettono infatti di sviluppare abilità e competenze specifiche quali, la coordinazione tra occhio e mano, migliorare la concentrazione, l’attenzione e innalzare il livello di autostima. La circo-motricità è l’acronimo di una integrazione sociale ottenuta attraverso il gioco praticato in gruppo, in una collettività dove, per la straordinarietà dell’attività stessa, le diverse abilità di ognuno ci rendono “ugualmente disabili” e tutti “potenzialmente abili”. Il pubblico avrà l’opportunità di entrare nel magico mondo delle arti circensi e teatrali, osservando da vicino le attività che hanno permesso ai ragazzi di sviluppare abilità motorie, espressive e sociali. Durante il laboratorio verranno offerti dai ragazzi dei gustosi pop-corn.

Un’occasione imperdibile per sostenere l’inclusione e l’arte come strumenti di crescita personale e comunitaria. Vi aspettiamo numerosi!

Per informazioni, contattare l’AIPD Brindisi al 351. 3830034