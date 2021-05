Due campi panoramici in acciaio e vetro chiusi sui lati, una racchetta speciale, colorata e con la superficie del piatto perforata: il Padel non è più un sogno, ma finalmente una realtà concreta in città. Grazie ad un ambizioso progetto fortemente voluto e sponsorizzato da Flavia Pennetta, presso il Circolo Tennis di Brindisi, infatti, tra qualche giorno, sarà possibile giocare a Padel prenotando i campi realizzati da Padel Courts Deluxe e Action Padel – rispettivamente fabbrica di costruzione spagnola e società italiana di distribuzione dell’attrezzatura – e riservati, a tariffe differenziate, ai soci e ai non soci del club brindisino. Una importante iniziativa volta ad incrementare il numero delle discipline sportive introducendo all’interno dello storico Circolo di via Ciciriello, il Padel, quale sport del momento, che appassiona grandi e piccoli.

«Ho voluto fare un regalo a Brindisi, la mia città cui sono profondamente legata – afferma Flavia Pennetta – e nella quale non esistevano prima d’ora campi da Padel. È lo sport del momento, un gioco di grande appeal che in Puglia sta riscuotendo molto successo, è una autentica rivelazione. Ormai ci siamo, è già possibile prenotare sulla piattaforma Wansport.com per poter giocare. Stiamo ricevendo numerosi messaggi di apprezzamento, si respira tanto entusiasmo ed è bellissimo. Mi auguro che i brindisini si divertano il più possibile».

«Sono molto contento e orgoglioso, anche a nome del Consiglio Direttivo, di questo progetto – afferma Angelo Argentieri, presidente del C.T. Brindisi -. È un tassello importante: i campi da Padel arricchiscono ulteriormente il nostro club, quale centro polisportivo a disposizione dei soci e della città».

La prenotazione per poter giocare, alla quale risultano già abilitati sul gestionale per i centri sportivi i soci del Circolo, deve essere effettuata accreditandosi preventivamente sulla piattaforma Wansport.com, dopo aver creato il proprio account cliccando sul seguente link: https://padelctbrindisi.wansport.com. La segreteria, responsabile della gestione organizzativa ed amministrativa di questo nuovo servizio, è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al numero: 335.8707548.