Geppy Gleijeses torna in scena, nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Fasano, in collaborazione con Puglia Culture, con uno spettacolo senza tempo: “Il fu Mattia Pascal”, per la regia di Marco Tullio Giordana.

Il 4 dicembre sarà a Fasano, alle ore 20.30, al Cinema Teatro J. Kennedy, per la terza data della rassegna di Prosa, Geppy Gleijeses, stavolta nei panni di attore che, con la regia di Marco Tullio Giordana, con cui firma anche il libero adattamento, porta in scena la sua versione di un grande classico del teatro pirandelliano, Il fu Mattia Pascal.

Il fu Mattia Pascal, pubblicato nel 1904, è il romanzo che diede a Pirandello fama mondiale e che, in continuità con Wilde, Dostoevskij, Stevenson e contemporaneamente a Conrad, Freud, Kafka, farà dilagare nella letteratura del Novecento il tema del Doppio, del Doppelgänger, in modo così invadente da spazientire Nabokov che lo considerava «di una noia mortale». In realtà nel romanzo seminale di Pirandello le vicissitudini di Mattia Pascal e del suo specchio Adriano Meis sono il contrario della noia: tanti sono i colpi di scena, e lo spazio/tempo dove si consumano in continue sovrapposizioni, da suggerire nella riduzione per la scena una chiave non realistica e indurre la macchina teatrale a mescolarsi col linguaggio parallelo del cinema, sviluppatosi anch’esso agli inizi del “secolo breve”, Marco Tullio Giordana.

Ufficio Stampa

Città di Fasano