Libri & Popcorn torna con una doppia presentazione giovedì 14 dicembre alle ore 19.00 in streaming sul canale Facebook e in presenza all’interno di Lab Creation, Nodo della rete Galattica della Regione Puglia, in cui vi aspettiamo numerosi per gustare i popcorn.

In collegamento dalla Sardegna l’autore di “Delitto alla baia d’argento” di Antonio Boggio mentre è presente in studio Regina Cesta con Giulia Reali, autrice di “Una stagione da Rimbaud”.

Antonio Boggio prosegue con le indagini del Commissario Alvise Terranova in un giallo poliziesco fresco e interessante che oltre a portare il lettore nel percorso della scoperta dell’autore dell’omicidio di un uomo in un cantiere edile diventa anche un momento per scoprire la bellezza dei luoghi, del cibo e delle tradizioni di Carloforte nell’isola di S. Pietro in Sardegna.

Giulia Reale, invece, presenta il suo romanzo ambientato tra Lecce e Parigi. Una docente leccese, ossessionata da Rimbaud, vivrà una stagione particolare della sua vita dove verrà sopraffatta da ansia e attacchi di panico. Uno sciamano la condurrà sul sentiero della sua anima…

Due romanzi, due autori per immergersi nella bellezza.

Per informazioni si può contattate l’Associazione Music’Arte al numero , oppure inviare una email a: @..