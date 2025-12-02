Il recupero della quattordicesima giornata del campionato di Serie A2, posticipato a causa della convocazione in nazionale dell’atleta Valtur Brindisi – Aristide Mouaha (Camerun) – e dell’atleta Gemini Mestre – Ivan Alipiev (Bulgaria) – sarà disputato mercoledì sera 03 dicembre al PalaPentassuglia.

La squadra biancoazzurra è reduce da tre vittorie consecutive ottenute contro Rimini e Cento in casa e Torino in trasferta, miglior striscia di successi eguagliata da inizio stagione. Il primo del doppio impegno casalingo previsto in settimana a distanza di pochi giorni, Mestre e Pesaro per tentare l’assalto al vertice del campionato.

In Puglia arriva una Gemini Mestre in forma e fiducia collettiva, in virtù delle sei vittorie stagionali che la collocano in una posizione di tutto rispetto per una neopromossa che ha vinto tutti gli scontri diretti contro Roseto, Cento, Ruvo di Puglia, Pistoia, Avellino e Cremona.

Palla a due in programma mercoledì 3 novembre alle ore 20:30 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €10 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, domenica chiuso), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Si informa che i tagliandi sono nominativi e non cedibili a terzi. All’ingresso del palasport sarà dunque necessario presentare il biglietto e un documento di identità valido, che sarà richiesto dal personale di controllo.

Queste le parole dell’atleta Valtur Brindisi, Gabriele Miani: “La pausa di qualche giorno ci ha fatto bene, arrivata nel modo e momento giusto per rituffarci in una fase di campionato molto importante. È stata un’ottima settimana di allenamenti in palestra, la chiave migliore per preparare una partita che nasconde molte insidie contro un’avversaria che ha dimostrato di essere temibile come Mestre. Dobbiamo rimanere concentrati su questa prima sfida di fronte ai nostri tifosi e sfruttare al meglio gli impegni interni che il calendario ci propone. L’approccio al match e l’energia da riversare in campo sarà la base da cui ripartire”.

Il match Brindisi-Mestre sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass mercoledì sera a partire dalle ore 20:30. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita giovedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi