Le attività e le sorprese del Piccolo Cinema Ken Loach, con sede a Mesagne in piazza Commestibili, non si fermano. Mentre prosegue regolarmente la programmazione, a novembre una delegazione è stata invitata a raccontarsi al Gargano Film Fest e ad inizio dicembre il cortometraggio che ha ispirato il cinema è stato in concorso al Sottodiciotto Film Festival di Torino. Ora, a ridosso del Natale e del periodo invernale, sabato 21 dicembre a partire dalle ore 17 i piccoli gestori del cinema invitano tutta la cittadinanza a fare festa con loro e a scoprire una sorpresa che coinvolgerà grandi e piccini. Sarà il preludio di una tombolata collettiva; a seguire, la proiezione di un cult natalizio: ‘Mamma ho perso l’aereo’. Per l’occasione tutti i bambini e le bambine sono invitati a portare la loro lista dei desideri, da imbucare in una cassetta express in collegamento diretto con Babbo Natale. Saranno presenti il sindaco Antonio Matarrelli; tutti i cittadini e le cittadine che vorranno partecipare alla festa; gli operatori dell’informazione, che sono invitati ad intervenire. Sarà l’occasione anche per presentare la vetrina di Natale del cinema, un’installazione multimediale pensata ed allestita dai ragazzi, che fonde la settima arte con il tema stringente della pace. Per prenotare il posto per la tombola e/o il film inviare un messaggio whatsapp al numero 347.6459675. I piccoli gestori del cinema più innovativo d’Italia vi aspettano!