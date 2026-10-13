Il Teatro Sociale di Fasano apre le sue porte a chi desidera avvicinarsi al teatro e conoscere ACADEMY, il percorso preaccademico triennale di Officine Futura dedicato a ragazze e ragazzi dai 15 ai 18 anni. L’appuntamento è per lunedì 26 ottobre, dalle 16:00 alle 18:00, con un workshop gratuito di presentazione.

Durante le due ore, i partecipanti potranno sperimentare da vicino il metodo di lavoro di ACADEMY: un’occasione per mettersi alla prova, confrontarsi con le proprie paure e scoprire nuove possibilità espressive.

Il percorso formativo affronta dizione, lavoro sul corpo, movimento scenico e drammaturgia, sotto la guida di professionisti che operano quotidianamente nel settore teatrale. ACADEMY punta a formare le attrici e gli attori di domani, offrendo loro occasioni di crescita artistica e personale.

Il rapporto con il palcoscenico può iniziare già durante la formazione: gli spettacoli “Inviolata” ed “Ex Pose Me”, realizzati da SenzaConfine, vedono infatti in scena allieve e allievi provenienti dai corsi di Officine Futura. Negli anni, il progetto ha ampliato le proprie esperienze con workshop a Londra, residenze artistiche e incontri con artisti provenienti da tutta Italia.

Il workshop al Teatro Sociale sarà l’occasione per conoscere questo percorso e vivere una prima esperienza di teatro nello spazio che ospiterà l’incontro.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni: senzaconfineteatro@gmail.com oppure 388 8633749 e 331 3459554.

Il workshop rientra nella programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione teatrale 2025/2026, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture.

UFFICIO STAMPA

ATS Katharà