Il Comune di Francavilla Fontana ha pubblicato l’avviso pubblico per la formazione di 11 graduatorie di merito. Le graduatorie serviranno ad attribuire gli incarichi di insegnamento presso la Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana” per il triennio scolastico 2026/2029.

Le graduatorie riguardano dieci discipline: pianoforte, fisarmonica, chitarra, violino, sassofono, clarinetto, tromba, trombone, canto e batteria. A queste si aggiunge la propedeutica musicale.

Possono partecipare i professionisti in possesso di un diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, del vecchio ordinamento oppure accademico di II livello. Per la propedeutica musicale basta un qualsiasi titolo di Conservatorio. Serve però anche almeno un corso di formazione specifico, ad esempio Orff-Schulwerk, Willems, Dalcroze o Progetti Sonori.

La selezione prevede la valutazione dei titoli di studio e una prova pratica. Per strumento e canto i candidati eseguiranno un programma libero di 12-15 minuti. Per la propedeutica musicale dovranno simulare una lezione per bambini dai 3 ai 6 anni. La prova sarà presieduta dal direttore della Scuola Musicale Comunale, M° Prof. Antonio Curto, affiancato da esperti esterni.

Le domande vanno compilate esclusivamente sul modello ufficiale (Allegato A). Devono arrivare solo via PEC all’indirizzo comune.francavillafontana@pec.it entro le ore 12 del 29 ottobre 2026. Per partecipare si paga una tassa di concorso di 30 euro tramite il sistema PagoPA, con causale “Versamento Selezione Docenti Triennio 2026/2029”. Chi vuole concorrere per più graduatorie dovrà presentare una domanda separata per ciascuna.

L’avviso completo e l’Allegato A si possono scaricare dal sito istituzionale del Comune, www.comune.francavillafontana.br.it, e dal sito della Scuola, www.scuolamusicalecomunale.it. Per chiarimenti o per ritirare i moduli ci si può rivolgere a due uffici. Il primo è la sede della Scuola Musicale Comunale, in via Trento angolo via d’Annunzio 48 (tel. 0831 852129). Il secondo è l’Assessorato ai Servizi Scolastici e Culturali, in via Municipio 1.