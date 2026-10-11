Prosegue il viaggio di “Radici di Futuro”, il Piano di Animazione Territoriale del GAL Terre del Primitivo, che continua a percorrere la nostra straordinaria terra. La carovana fa ora tappa ufficialmente nel comune di Oria per un nuovo e imperdibile appuntamento focalizzato sul confronto e sulla condivisione delle opportunità di sviluppo per il territorio.
L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per dialogare con cittadini, operatori economici, associazioni e stakeholder locali, presentando nel dettaglio il primo Intervento della nuova programmazione 2023-2027. L’iniziativa mette complessivamente a disposizione 700 mila euro, prevedendo un premio di 20 mila euro per le start-up ammesse e un contributo, in conto capitale, pari al 50% degli investimenti sostenuti dalle imprese, in conformità con quanto stabilito dall’avviso.
L’appuntamento è fissato per lunedì 12 ottobre alle ore 16:00 presso Palazzo Martini nel Comune di Oria. All’incontro prenderanno parte il dr. Cosimo Ferretti, Sindaco di Oria e il dr. Tullio Mancino, Presidente del GAL Terre del Primitivo.
Il percorso di crescita partecipata e condivisione non si ferma: il tour di “Radici di Futuro” continuerà presto a muoversi per raggiungere nuove tappe, il prossimo appuntamento è per Martedì 13 presso il Comune di Sava.
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