Cento anni sono un traguardo che solo in pochissimi riescono a raggiungere. Raggiungerlo in buone condizioni di salute, poi, è ancora più difficile. Ecco perché questa mattina, sabato 10 ottobre 2026, grande è stata la festa in casa della signora Dolores Frascaro: una festa di famiglia con gli auguri dell’intera città.

È stato il sindaco Giuseppe Marchionna, infatti, questa mattina ad omaggiare la signora Dolores e ha porgerle gli auguri dell’intera comunità cittadina. Sposata con il signor Salvatore Nani, la signora Dolores, che non dimostra il traguardo raggiunto, si è intrattenuta a parlare col primo cittadino, quindi attorniata dai tre figli, Antonio, Ernani e Renzo, da 4 nipoti, 6 pronipoti ed altri parenti, ha soffiato sulle candeline della torta. “Buon 100° compleanno, Dolores”, c’era scritto sulla torta: un augurio che ha fatto eco in tutta la città.