La Green Data Aurora Brindisi esprime orgoglio e soddisfazione per la nomina della propria assistente allenatrice Monica Casalino nello staff tecnico del progetto di qualificazione femminile 2026/27 del Comitato Territoriale FIPAV Lecce – Brindisi.
Il progetto, inserito nel programma regionale FIPAV Puglia e articolato in due aree operative che coinvolgono le province di Lecce e Brindisi, ha l’obiettivo di valorizzare i talenti giovanili e accompagnare la crescita del movimento pallavolistico femminile del territorio.
Monica Casalino è stata chiamata a far parte dello staff tecnico dell’Area Nord, che lunedì 12 ottobre avrà il primo allenamento a Trepuzzi con 18 giovani atlete convocate.
Un riconoscimento federale che premia il percorso professionale di una tecnica brindisina in costante crescita e che porta il nome della nostra città all’interno di un progetto di rilievo regionale.
Per la Green Data Aurora Brindisi è motivo di ulteriore soddisfazione avere nel proprio staff una professionista scelta dalla Federazione per un incarico di questo livello.
La coach Brindisina Monica Casalino nello staff della Selezione Territoriale FIPAV
La Green Data Aurora Brindisi esprime orgoglio e soddisfazione per la nomina della propria assistente allenatrice Monica Casalino nello staff tecnico del progetto di qualificazione femminile 2026/27 del Comitato Territoriale FIPAV Lecce – Brindisi.