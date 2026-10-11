Prima vittoria stagionale per i biancazzurri, protagonisti di una prova di carattere e qualità. Dopo un avvio in salita, la squadra di coach Sanchez ribalta la gara, prende il controllo del match e dilaga nell’ultimo quarto toccando anche il +27. La Dinamo Brindisi rompe il ghiaccio e conquista la prima vittoria stagionale. Al PalaZumbo, a porte chiuse per l’ultima giornata di squalifica del campo, i biancazzurri superano l’Amatori Basket Pescara con un netto 88-65, al termine di una gara in crescendo che premia la reazione, la solidità difensiva e la qualità offensiva. Dopo le prime due uscite complicate, la Dinamo risponde sul campo con una prestazione convincente, capace di trasformare le difficoltà iniziali in energia e determinazione, fino a prendere il largo nella seconda metà di gara. A raccontare la serata sono anche i numeri, a partire dai 21 punti di Mizerniuk, dai 18 di Chukwuma e dai 14 di Di Ianni, protagonisti di una prova offensiva di grande efficacia. Da sottolineare anche il contributo di Beyrne con 10 punti e 5 assist, e i 23 assist complessivi.

Sanchez ritrova Beyrne dopo l’infortunio e lo inserisce nel quintetto iniziale insieme a Mizerniuk, Chukwuma, Di Ianni e Pulli. Sono Chukwuma e Di Ianni a firmare i primi canestri della Dinamo, ma Pescara risponde con un ispirato Lisini, autore di sette punti consecutivi. La gara procede sul filo dell’equilibrio, con le due squadre aggressive e pronte a rispondersi colpo su colpo. L’ex Pucci porta avanti gli abruzzesi a metà frazione, mentre Basta trova la tripla che chiude il primo quarto sul 17-

24. La reazione della Dinamo non tarda ad arrivare. Chukwuma e Di Ianni riaprono le marcature, poi Mizerniuk colpisce dall’arco e firma il sorpasso biancazzurro dopo appena due minuti, completando un parziale di 8-0 per il 25-24. La squadra di Sanchez cambia passo e, ancora con Chukwuma protagonista dalla lunga distanza, costruisce un break di 14-4 che vale il +5 sul 33-28. Pescara prova a restare in scia affidandosi ai viaggi in lunetta di Falappi e Pucci, ma Chukwuma continua a trovare la via del canestro e aggiunge altri cinque punti al proprio bottino. All’intervallo la Dinamo è avanti 42-38.

Al rientro dagli spogliatoi, i biancazzurri ripartono con convinzione. Capitan Pulli trova il primo canestro dal campo della sua serata, mentre Mizerniuk infila la quarta tripla personale. Serafini prova a tenere Pescara agganciata con una conclusione dall’arco, ma la Dinamo alza l’intensità difensiva e torna ad allungare, con Beyrne protagonista in attacco ed Errico preciso dalla lunetta. Il momento simbolo della frazione arriva sulla sirena, con Di Ianni che trova una straordinaria conclusione da centrocampo e fissa il punteggio sul 60-50, primo vantaggio in doppia cifra per i padroni di casa. L’ultimo quarto diventa il palcoscenico della definitiva accelerazione della Dinamo. Di Ianni e Mizerniuk colpiscono ancora, mentre la difesa biancazzurra alza ulteriormente il livello, chiude le linee di passaggio e domina a rimbalzo. Il break prosegue e dall’arco arriva un’altra raffica di triple, con Mizerniuk e Di Ianni a firmare l’allungo fino al +21 sul 71-50. Pucci prova a scuotere i suoi con cinque punti consecutivi, ma la Dinamo non concede spazio alla rimonta. Greco ed Errico si aggiungono al festival delle triple, mentre nel finale c’è spazio anche per Thioye, al rientro dopo l’infortunio e subito a segno dall’arco per il massimo vantaggio sul 85-58. Il tap-in di Rosso chiude la contesa sull’88-65 e consegna ai biancazzurri una vittoria meritata e importante per il morale e il prosieguo della stagione.

La Dinamo tornerà in campo domenica 18 ottobre alle ore 18:00 per il primo derby stagionale contro la White Wise Basket Monopoli, in programma alla Tendostruttura.

TABELLINO

Dinamo Basket Brindisi – Amatori Basket Pescara 88-65 Parziali: 17-24, 42-38, 60-50, 88-65

Dinamo Brindisi: Greco 8, Lopez, Beyrne 10, Chukwuma 18, Di Ianni 14, Mizerniuk 21, Errico 6, Rosso 5, Thioye 3, Pulli 3, Landra, Mazzeo. All. Sanchez.

Amatori Pescara: Serafini 15, Pucci 11, Perella 10, Druzheliubov 9, Basta 6, Falappi 6, Lisini 5, Al Alosy 3, Tacconelli, Di Battista, Alfieri, Dervishi. All. Ciociola.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi