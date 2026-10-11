Terza sconfitta consecutiva per la Junior Fasano, che, nel match valido per la 6^ giornata della Serie A Gold, perde di misura per 28-27 al PalaGasteiner di Bolzano contro la SSV Bozen Loacker Volksbank.

Gara combattuta fino alla fine, ma ancora troppo errori in fase di attacco per i biancazzurri, che realizzano la prima rete di serata solo dopo 6’, prologo delle difficoltà che seguiranno. L’avvio primo di marcature, con lo 0-0 che resiste quasi 5’, attesa in realtà difficoltà offensive anche sul fronte alto-atesino, unitamente alla serata positiva dei portieri, con i fasanesi che mettono la testa avanti, per la prima ed unica volta, al 16’ (4-5). Un break di 3-0 da parte dei locali sposta il risultato sul 7-5 (20’), con gli ospiti che riagganciano gli avversari sull’8-8 al 22’ e vedono per l’ultima volta la parità, a lungo sfiorata nella fase conclusiva della ripresa, sul 9-9 del 24’.

La compagine biancorossa intanto, chiuso in vantaggio la prima frazione sul 12-10, allunga sul 14-10 poco dopo il rientro degli spogliatoi e conferma lo stesso divario sino al 21-17 del 44’. I fasanesi tornano a contatto al 49’ (23-22), per poi andare ad un soffio dal pari al 52’, quando Bortolot parava a Codina Vivanco il sette metri del possibile 24-24. Quanto accaduto incoraggia i padroni di casa, che tornano sul +3 al 55’ (26-23), ma non fiacca le velleità dei biancazzurri, che tentano sino alla fine di poter portare in Puglia almeno un punto, non andando però oltre il 28-27 della sirena.

Alessandro Leban e compagni avranno qualche giorno extra per resettare un inizio di stagione non all’altezza delle aspettative, con la Junior che, infatti, non scenderà in campo sabato prossimo contro la Proger Cassano Magnago (impegnata in European Cup), con il match che si recupererà martedì 10 novembre nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina. Il prossimo match della compagine biancazzurra è dunque in programma sabato 24 ottobre, in concomitanza con la trasferta di Trieste.

“Stasera qualche passo in avanti c’è stato, con la voglia di lottare per vincere che è stata evidente fino alla fine – dichiara il tecnico Vito Fovio – ma registriamo ancora troppe palle perse, in maniera affrettata, anche da parte di chi non ci si aspetta accada. Dobbiamo, però, rimanere uniti per uscire da questa situazione complicata”.

Tabellino

SSV Bozen Loacker Volksbank – Junior Fasano 28-27 (12-10 p.t.)

SSV Bozen Loacker Volksbank: Bortolot, Martinati, Di Giulio 2, Trevisiol, Tamanini, Gligic 1, Starcevic 2, Zanetti 3, De Leo, Boev 2, Zanutto 2, Udovicic 9, Garcia Rojas 7, Glisic-Gligoricevic. All.: Sergio Palazzi.

Junior Fasano: Rossa, Curcic, G. Somma 1, Corcione, Leban, D. Somma, Dello Vicario Giacinti 4, Lupo Timini, Capozzoli 1, Yousefinezhad 4, Marrochi 3, Beorlegui, Troulos 6, Codina Vivanco 8. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Loris Kurti-Michele Lazzari.

Risultati del 6° turno: Pressano-Raimond Sassari 27-27, Orlando Haenna-Publiesse Chiaravalle 22-33, Conversano-Macagi Cingoli 26-30, Black Devils Meran Alperia-Metelli Cologne 26-28, Trieste-Proger Cassano Magnago 21-23, Salumificio Riva Molteno-Teamnetwork Albatro Siracusa 25-32, SSV Bozen Loacker Volksbank-Junior Fasano 28-27.

Classifica: Raimond Sassari 11, Pressano 10, Proger Cassano Magnago, Metelli Cologne e SSV Bozen Loacker Volksbank 8, Teamnetwork Albatro Siracusa, Black Devils Meran Alperia, Publiesse Chiaravalle e Conversano 6, Macagi Cingoli 5, Junior Fasano 4, Trieste, Salumificio Riva Molteno ed Orlando Haenna 2.

Prossimo turno (17/10): Teamnetwork Albatro Siracusa-Black Devils Meran Alperia, Publiesse Chiaravalle-Pressano, Macagi Cingoli-Salumificio Riva Molteno, Orlando Haenna-Trieste, Metelli Cologne-SSV Bozen Loacker Volksbank, Raimond Sassari-Conversano, Junior Fasano-Proger Cassano Magnago (martedì 10 novembre, ore 20.15).

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO